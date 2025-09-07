Encabezado sugerido: Australia detiene la tala y crea santuario de 176 mil hectáreas para koalas en peligro

Australia ha dado un paso histórico para proteger a los koalas al crear el Gran Parque Nacional de los Koalas en Nueva Gales del Sur. La medida asegura 176 mil hectáreas de bosque como refugio natural y detiene la tala que amenaza la supervivencia de la especie.

El gobierno estatal impuso una prohibición de deforestación vigente a partir del lunes, buscando garantizar que los koalas no desaparezcan de la región para 2050, como alertaron expertos ambientales.

“Los koalas están en peligro de extinción en estado salvaje en Nueva Gales del Sur, lo cual es inconcebible. Este parque pretende revertir esta situación”, afirmó el primer ministro Chris Minns.

La medida afectará directamente a seis aserraderos y unos 300 trabajadores, pero las autoridades ofrecieron compensaciones económicas y acceso gratuito a servicios de formación, financieros, sanitarios y jurídicos.

El parque ofrecerá refugio a más de 12 mil koalas, 36 mil petauros del sur y más de 100 especies amenazadas, consolidándose como uno de los esfuerzos de conservación más grandes de Australia.

El proyecto fue anunciado en 2023 y solo protegía inicialmente 8 mil 400 hectáreas; su expansión subraya la urgencia de proteger la biodiversidad de la región.