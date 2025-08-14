H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de agosto de 2025.- Durante sesión ordinaria de Cabildo, las y los regidores del H. Ayuntamiento aprobaron la aprobación de la cartera de proyectos de la Dirección de Obras Públicas con recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM) 2025.

Lo anterior es con la intensión de dar solución a los daños críticos que se derivaron de las lluvias en cuanto a la infraestructura vial y pluvial, por lo que solicitó que 33 millones 771 mil 667.64 del FODESM que correspondía a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, pasen a la Dirección de Obras Públicas para su ejecución.

Asimismo, durante esta sesión también se aprobó la reforma del artículo 41 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, con el fin de que el Presupuesto de Egresos del Municipio, garantice que el recurso destinado a los programas que promuevan la perspectiva de género, sea progresivo.

Lo anterior significa que no podrá ser reducido con respecto al ejercicio fiscal del año inmediato anterior, mismos y que la priorización estratégica de los mismos permita continuar aplicando políticas públicas y acciones efectivas a favor de las mujeres.

También, se aprobó la Creación del Consejo de Internacionalización del Municipio de Chihuahua, que busca crear políticas públicas que abonen a este rubro aprovechando talento y capacidades locales, para fomentar la economía de la ciudad mediante la atracción de inversión extranjera, así como impulsar el turismo en la Capital.

Finalmente, aprobaron instituir el

Distintivos a Empresas Familiarmente Responsables, para reconocer una cultura organizacional más humana, moderna y productiva, generando beneficios tanto para todas y todos.

Por ello se busca establecer un mecanismo anual de convocatoria, evaluación y entrega del distintivo a empresas que implementen políticas laborales como horarios flexibles, lactarios, licencias por maternidad y paternidad, apoyo emocional, entre otras.