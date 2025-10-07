A fin de reconocer la importancia ecológica de los murciélagos en la entidad, las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable aprobaron elaborar en sentido positivo el dictamen que declara el 14 de octubre de cada año como el Día Estatal del Murciélago.

Dicha iniciativa fue presentada por diputadas y diputados de diferentes fuerzas políticas Rosana Díaz (MORENA), Arturo Zubía (PAN), Carlos Olson (PAN), Luis Fernando Chacón (PRI) y Octavio Borunda (PVEM), con el objetivo de reconocer el trabajo de esta especie en la polinización y control biológico, además de promover su conservación.

Chihuahua es un hábitat natural de murciélagos, y éstos a su vez benefician a la naturaleza y quienes se dedican a la actividad agrícola, por ende, declarar un Día Estatal apoyará a visibilizar el papel de los murciélagos, además de impulsar la investigación y la conservación de la especia.

La reunión fue encabezada por el diputado Octavio Borunda, presidente de la Comisión, y se contó con la asistencia de la diputada Rosana Díaz y el diputado Luis Fernando Chacón, quienes reiteraron que el Congreso mantiene su compromiso con el impulso de una agenda ambiental sólida, incluyente y basada en la sustentabilidad.