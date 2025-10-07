Inicio » Avanza en Comisión de Medio Ambiente la propuesta de declarar el 14 de octubre como el Día Estatal del Murciélago
Chihuahua

Avanza en Comisión de Medio Ambiente la propuesta de declarar el 14 de octubre como el Día Estatal del Murciélago

A fin de reconocer la importancia ecológica de los murciélagos en la entidad, las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable aprobaron elaborar en sentido positivo el dictamen que declara el 14 de octubre de cada año como el Día Estatal del Murciélago.

Dicha iniciativa fue presentada por diputadas y diputados de diferentes fuerzas políticas Rosana Díaz (MORENA), Arturo Zubía (PAN), Carlos Olson (PAN), Luis Fernando Chacón (PRI) y Octavio Borunda (PVEM), con el objetivo de reconocer el trabajo de esta especie en la polinización y control biológico, además de promover su conservación.

Chihuahua es un hábitat natural de murciélagos, y éstos a su vez benefician a la naturaleza y quienes se dedican a la actividad agrícola, por ende, declarar un Día Estatal apoyará a visibilizar el papel de los murciélagos, además de impulsar la investigación y la conservación de la especia.

La reunión fue encabezada por el diputado Octavio Borunda, presidente de la Comisión, y se contó con la asistencia de la diputada Rosana Díaz y el diputado Luis Fernando Chacón, quienes reiteraron que el Congreso mantiene su compromiso con el impulso de una agenda ambiental sólida, incluyente y basada en la sustentabilidad.

