Chihuahua, Chih.- La diputada de morena, María Antonieta Pérez Reyes informó que la Comisión de Juventud y Niñez del Congreso del Estado, acordó realizar una comparecencia con la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género (FEM), Wendy Paola Chávez el próximo 8 de octubre de este año.

Explicó que el objetivo es que la fiscal apoye con su conocimiento y de su punto de vista en la iniciativa que presento en días pasados para que de manera obligatoria todos los integrantes del Poder Judicial del Estado se les capacite con perspectiva de infancia y que no solamente sean las fiscalías las que reciban esa capacitación.

“Esto derivado de que los criterios para escuchar en declaración a menores de edad que han sido violentados sexualmente, muchas veces, hacen que las sentencias en contra de agresores se vean afectadas, porque los jueces no tienen o no manejan el mismo criterio, la misma metodología, y el mismo lenguaje que se utiliza cuando un menor de edad está describiendo una violación sexual”, detalló María Antonieta Pérez.

Ante esto hizo hincapié en la importancia de que se manejen los mismos criterios, la misma información tanto por parte de quien integra una carpeta de investigación cuando se trata de abuso sexual o violación en contra de menores de edad y de niños, como para los jueces magistrados y todos los integrantes del Poder Judicial del Estado.

“Es un gran avance, porque seguramente la fiscal de la FEM, la maestra Wendy Paola Chávez, que está al tanto de esta iniciativa va a apoyarnos con su opinión de la necesidad de que sea paralela la capacitación de manera transversal para fortalecer la perspectiva de infancia en caso de delitos en contra de nuestras niñas, niños y adolescentes”, finalizó la diputada morenista.