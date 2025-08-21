La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez avanza conforme a lo programado en la reposición de un tramo del colector Cuatro Siglos, cumpliendo con los tiempos establecidos para la conclusión de la obra.

El ingeniero Omar Villegas, coordinador de supervisión de obra, informó que actualmente se tiene un 90% de avance en las acciones de pavimentación y que ya fueron concluidos los trabajos en el tramo comprendido entre la Calzada del Río y Cuatro Siglos.

“Hasta ahorita hemos cumplido con el programa que teníamos establecido; ya finalizamos lo más fuerte, que era la conexión a la línea existente, y el colector nuevo ya está en operación. Ahora únicamente realizamos detalles para terminar el relleno y colar el concreto, a fin de abrir el fluido vehicular”, explicó.

Además, como parte de la obra se realizaron trabajos de relleno en el colector viejo para evitar percances futuros y se aprovechó para instalar líneas de agua potable y tratada, dejando la infraestructura lista para el abastecimiento de locales comerciales, riego de parques o su uso en la industria mediante la línea morada.

La J+ en acción, trabaja para mejorar la infraestructura siempre anteponiendo la seguridad de los juarenses.