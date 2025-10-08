La J+ concluyó la sexta zona intervenida con el “Programa Especial de Mantenimiento a las Redes de Agua y Drenaje, Más Bacheo”, logrando reparar 121 baches, zanjas y banquetas que habían sido abiertas en las colonias que se encuentran entre la avenida De los Insurgentes, la Plutarco Elías Calles, el eje vial Juan Gabriel y la calle Montemayor.

Paola Moreno, directora de Operación de la J+, explicó que, aunque es la sexta zona intervención, los trabajos fueron en el polígono especial número 7, donde se encuentra encuentran las colonias Melchor Ocampo y Los Nogales, las cuales fueron algunas de las beneficiadas por este programa especial en el que se invierten más de 102 millones de pesos.

“Terminamos 121 intervenciones, de las cuales son 68 baches chicos, por alguna reparación de agua potable; 40 zanjas, por alguna reparación de alcantarillado; y 31 banquetas reparadas, por alguna fuga en medidor o toma domiciliaria. También atendimos un hundimiento en la zona y 13 reportes de drenaje que se cerraron, de igual manera se hizo limpieza de 1.4 kilómetros de la red sanitaria en todo ese polígono”, detalló Moreno.

Del 15 de septiembre, que inició el programa especial, al 7 de octubre que se cerró la sexta zona intervenida, la J+ ha llegado a 316 colonias, reparado un total de 589 baches, zanjas y banquetas, así como cuatro hundimientos, además de que ha realizado la limpieza de 7.6 kilómetros de la red sanitaria, mejorando el servicio y atendiendo el rezago en la ciudad.

La J+ está trabajando con este Programa Especial de Mantenimiento y Bacheo para reconocer el rezago y atenderlo lo antes posible.