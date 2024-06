Un avión Boeing 777 de Air Canada, que se dirigía a París, se incendió durante el despegue, obligando a regresar al Aeropuerto Pearson de Toronto.

El incidente, causado por un problema en el motor, ocurrió poco después de que el avión despegara.

Who’s Flying DEI?

Air Canada Boeing Plane Engine Catches fire after Take-Off.

Weird that someone was standing by to film it? pic.twitter.com/t1XTud2OR2

— Graham Hodsdon (@grahamhodsdons) June 7, 2024