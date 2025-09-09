El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, señaló que la denuncia ciudadana es importante para combatir las acciones que realizan algunas personas al arrojar residuos industriales de manera inadecuada, afectando el medio ambiente.

Por ese motivo, el alcalde invitó a los juarenses a denunciar al número de emergencia 911 cualquier situación que observen sobre ello.

“Invitamos a la ciudadanía a que denuncie, evidentemente hay vigilancia, pero la ciudad es muy grande y es muy importante que se den las denuncias; nosotros estaremos atentos como lo está haciendo la Dirección de Limpia. Aunque compete al Gobierno Federal nosotros tenemos que estar atentos como primeros respondientes”, mencionó.

Dijo que la federación no cuenta con el personal que pudiera tener la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por lo que el Gobierno Municipal colabora a través de las distintas dependencias.