-Personal de la descentralizada realizará labores para conectar una línea de agua potable a la red general.

Este viernes 3 de octubre, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez conectará una línea de agua potable a la red general.

Los trabajos se realizarán de las 9:00 de la mañana a las 4 de la tarde del viernes, en el cruce de las calles Antonio Pérez y 37.

En consecuencia, se impactará la prestación del servicio en las colonias: 1º de Septiembre, 6 de Enero, Las Flores y zonas aledañas.

A los guiadores que circulan por la zona, se les exhorta a manejar con precaución o buscar vías alternas, mientras que a los habitantes del sector se les recomienda hacer acopio de agua para las necesidades más apremiantes.