La comediante mexicana Tania González, conocida como La Bea, vivió un momento tan inesperado como viral: una vaca la orinó durante una transmisión en vivo del programa La Granja VIP.

El incidente ocurrió durante una de las primeras dinámicas del reality, transmitido por Disney+, en la que los participantes debían aprender labores de ordeña guiados por el popular “tío Pepe”. Con humor y nervios, La Bea se acomodó en un banco junto al animal, pero segundos después fue “bañada” por la vaca ante las risas de sus compañeros.

Entre carcajadas, la comediante se levantó de inmediato mientras el instructor explicaba que esos accidentes “suelen pasar” y que quien ordeña debe mantener siempre una mano en la ubre y otra en la pierna del animal.

El video se volvió tendencia en X, TikTok y Facebook, donde miles de usuarios destacaron la actitud positiva de La Bea, quien incluso bromeó con el suceso: “Ni modo, me tocó el baño de la buena suerte”.

La Granja VIP, nuevo reality rural de TV Azteca, ha generado gran expectativa por su mezcla de humor, convivencia y competencia, y este incidente no hizo más que aumentar su popularidad en redes.