Lo que debía ser una noche de glamour y música en Las Vegas terminó en escándalo cuando un imitador de Justin Bieber logró infiltrarse en el exclusivo club XS del hotel Wynn y engañó a todos, incluidos los organizadores.

El protagonista de la farsa fue Dylan Desclos, un joven francés de 29 años, famoso en redes por sus imitaciones del cantante canadiense. Vestido con jeans bajos, gafas oscuras, tatuajes similares a los de Bieber y sin camisa, Dylan se subió al escenario como si fuera la superestrella, en medio de la actuación del DJ Gryffin.

El engaño fue tan convincente que hasta el propio Gryffin creyó que tenía a Bieber a su lado: “Literalmente pensé: ‘Ha engordado mucho desde que salió el álbum’”, reconoció después en Instagram. El público lo vitoreó mientras cantaba desafinadamente “Sorry”, sin sospechar que se trataba de un impostor.

Durante el show, Dylan y su séquito disfrutaron de bebidas y servicios VIP por un valor cercano a 10,000 dólares, que más tarde tuvo que pagar al ser descubierto. La broma fue bautizada en redes como “Beibergate”, convirtiéndose en tendencia viral.

No era la primera vez que Dylan realizaba esta clase de engaños. En 2024 incluso llamó la atención de Hailey Bieber, esposa del cantante, quien comentó en un video: “Tengo miedo…”.

La administración del XS Nightclub emitió un comunicado aclarando que, una vez identificado el error, Dylan fue expulsado y se le prohibió la entrada en el futuro. Aun así, el episodio quedará en la historia de Las Vegas como una de las estafas más surrealistas del mundo de la música y la noche.