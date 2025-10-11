La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (COESVI) entregó materiales de construcción a 48 familias del municipio de Santa Isabel, con un valor de un millón de pesos, como parte del Programa de Mejoramiento de Vivienda 2025.

El director general de la dependencia, José Antonio Chávez Rodríguez, acompañado por el alcalde Fernando Ortega, encabezó el evento en que se distribuyó cemento, lámina, polín y varilla que serán utilizados para reforzar techos, muros y pisos de las viviendas.

Chávez Rodríguez destacó que este programa busca mejorar las condiciones de vida de las familias a través de acciones concretas que fortalezcan su patrimonio.

“Se enfoca en ofrecer materiales de calidad a precios accesibles, con créditos sin intereses y facilidades de pago”, comentó.

El esquema de crédito contempla materiales a costo por debajo del mercado, un enganche del 15 por ciento sobre el valor total, plazos de hasta 18 meses sin intereses y un límite máximo de apoyo de 30 mil pesos por familia.

Indicó que gracias a la gestión del alcalde Ortega Balderrama y al pago puntual de los beneficiarios de años anteriores, el programa ha aumentado el número de familias apoyadas cada año.

El presidente municipal, Fernando Ortega, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, así como el compromiso de los habitantes de Santa Isabel.