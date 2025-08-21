El DIF Estatal entregó auxiliares auditivos a 35 personas en ciudad Cuauhtémoc y seis prótesis a beneficiarios del municipio de Guachochi.

Este programa se implementa en alianza con la Fundación Telmex Telcel a través de su iniciativa “Peso a Peso” y ofrece auxiliares cocleares de manera gratuita, lo que representa una inversión de 160 mil pesos, financiados en partes iguales por ambas instancias.

Gracias a esta acción no solo se mejora la capacidad auditiva de los beneficiarios, sino también su calidad de vida, autoestima e inclusión social.

“En el DIF Estatal estamos convencidos de que cada persona merece ser escuchada, valorada y considerada como una parte fundamental de nuestra sociedad”, dijo el director de Rehabilitación del DIF Estatal, Hiram Mendoza Rodríguez.

Explicó que las personas beneficiarias participaron en una convocatoria previa que se realiza de manera periódica, para actualizar el padrón de quienes requieren este tipo de apoyo.

Además se adaptaron y entregaron cinco prótesis transtibiales y una transfemoral con una inversión de 315 mil pesos, apoyo otorgado mediante convocatoria del DIF Estatal, junto con las autoridades municipales que gestionaron la documentación y traslado de los beneficiarios.

Las personas que recibieron prótesis son: Javier Bustillos Rascón, Refugia Ontiveros González, Paulina Loya Rubí, Hermida Victoria Muela Guevara, Rosalina Acosta Ramírez y Sixto Arteaga Banda, todos originarios de Guachochi.

Apenas el pasado lunes 18 de agosto se entregaron otros 100 auxiliares auditivos en Ciudad Juárez, y este próximo jueves se repartirán 70 aparatos más en la capital.