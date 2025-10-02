Un grupo de jóvenes encapuchados bloquea el acceso a la Escuela Nacional Preparatoria número 5, en demanda de mayor seguridad en el plantel educativo perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como en conmemoración por los hechos violentos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

Las inmediaciones al plantel educativo José Vasconcelos, ubicado en calzada del Hueso 729, Coapa, Ex-Hacienda Coapa, Tlalpan se encuentran con complicaciones viales debido a este bloqueo por parte de los estudiantes.

Esta protesta se suma a las exigencias de mayor seguridad en los planteles educativos de la UNAM, luego de recientes amenazas de bomba que han recibido. Apenas el lunes 29 de septiembre fueron suspendidas las clases en la Prepa 8, pues un mensaje advertía de un artefacto explosivo; hasta el momento todas esas amenazas han sido falsas.

