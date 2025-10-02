Inicio » Bloquean encapuchados accesos a la Prepa 5 de la UNAM
Nacional

Bloquean encapuchados accesos a la Prepa 5 de la UNAM

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Un grupo de jóvenes encapuchados bloquea el acceso a la Escuela Nacional Preparatoria número 5, en demanda de mayor seguridad en el plantel educativo perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como en conmemoración por los hechos violentos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

Las inmediaciones al plantel educativo José Vasconcelos, ubicado en calzada del Hueso 729, Coapa, Ex-Hacienda Coapa, Tlalpan se encuentran con complicaciones viales debido a este bloqueo por parte de los estudiantes.

Esta protesta se suma a las exigencias de mayor seguridad en los planteles educativos de la UNAM, luego de recientes amenazas de bomba que han recibido. Apenas el lunes 29 de septiembre fueron suspendidas las clases en la Prepa 8, pues un mensaje advertía de un artefacto explosivo; hasta el momento todas esas amenazas han sido falsas.

En un momento más información…….

banner
You Might Also Like

You may also like

Mueren en la nación 79 personas por golpe de calor, pese a...

Avanza México en ser una república educadora, humanista e incluyente: Mario Delgado

Explota pipa con diésel en Los Mochis, Sinaloa; el conductor muere calcinado

Detienen a “El Mango”, “El Junior” y “El Charmin”: exigieron 10 mdp...

Renuncia asesor del ministro Hugo Aguilar por señalamientos de presunta corrupción

Aseguran refinería clandestina en Querétaro con 400 mil litros de gasolina y...

Juárez noticias All Right Reserved.