—El proyecto del Centro Cívico de S-mart sigue en boca de todos

—Sheinbaum polariza en aniversario revolucionario

—Justicia selectiva en el caso Carlos Manzo

El cierre de carreteras y puentes internacionales por parte de campesinos, transportistas y maestros este próximo lunes 24 será otro llamado de atención para el segundo piso de la 4T, evidenciando que las cosas en el país no marchan nada bien.

Una vez más quedará claro que el lema “vamos bien y vamos a ir mejor” es solo una frase vacía y demagógica, utilizada para ver qué parte del llamado pueblo bueno y sabio cae en la trampa.

Esta nueva manifestación se suma a la cadena de protestas que recientemente han realizado distintos sectores de la sociedad mexicana, inconformes con la manera en que se está gobernando el país bajo esta llamada “cuarta transformación”.

Sin embargo, los guindas continúan polarizando a la nación, dividiendo entre los “buenos” y los “malos”, según su visión.

En lugar de atender estas demandas, prefieren enfocarse en preparar la contramarcha organizada por la Generación Z para el sábado 6 de diciembre, donde, como es costumbre, recurrirán al acarreo, ofrecerán frutsis, tortas y, por qué no, hasta una lanita a los asistentes. Es decir, movilizarán todo el poder del Estado mexicano.

************

¿Por qué la dupla Muñoz-Smart no dona la Cárcel de Piedra a los juarenses y así recupera el millón novecientos mil pesos que pagaron con los Redondeos? Lo anterior es una pregunta que se hacen varias personas.

De esa manera, los propios ciudadanos de Juárez pagarían el inmueble y podría destinarse a la Casa de la Cultura “Heroica Ciudad Juárez”.

Así, no tendrían problemas con su “Centro Cívico”, ya que podrían construirlo en otro lugar y continuar con sus “beneficios a la comunidad”.

En cuanto al catálogo, tristemente, ese es otro asunto completamente aparte.

***********

El colectivo de la memoria histórica de Ciudad Juárez ya se arrepintió; algo los motivó y ahora se sumaron al proyecto de los Muñoz de S-mart.

El Centro Cívico de S-mart terminará siendo un espacio destinado principalmente al uso del corporativo de las tiendas, para renta y, solo de vez en cuando, para quienes ellos decidan. Al tiempo.

Eso sí, de utilidad social para Ciudad Juárez, nada. Lo mismo ocurrirá con la Ciudad Deportiva de la dupla de la Vega-Foster, que será aprovechada únicamente por el corporativo de los Bravos F.C.

Así seguirá Juárez, vista como una gran caja registradora para los ricos del pueblo y los gobernantes ignorantes, los que solo saben golpear el cajón que nos han tocado.

Mientras tanto, el “pueblo bueno y sabio” seguirá siendo simplemente la sociedad que tiene el gobierno que elige la mayoría y, quizás, el que nos merecemos.

Sin memoria histórica y careciendo de muchas otras cosas, los habitantes de la capital del estado nos ofrecen un ejemplo digno de seguir.

***********

Ahora resulta que el inge Gustavo Elizondo, considerado por muchos como uno de los peores alcaldes que ha tenido Ciudad Juárez, ha asegurado que este Centro Cívico S-mart es un detonador social.

Durante su periodo de “usufructo político”, seguramente recibió el apoyo de este remedo de l CANACO por parte de los mismos empresarios, aunque hoy esté venido a menos, pero continúa expresándose.

A muchos les hubiera gustado que el ingeniero hubiera pasado por las aulas de la UACH; sin embargo, esa es justamente la distorsión social y política que viven y perpetúan quienes se autodenominan políticos y se involucran en la “Administración Pública”, la cual debería ser un arte, ¡pero la terminan degradando!

***********

El discurso pronunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo del centésimo décimo quinto aniversario del inicio de la Revolución Mexicana fue, sin duda, una antítesis de sus propias palabras. Resultó ser un mensaje divisor, polarizante, agresivo, insultante y descalificador.

En su intervención, se estableció una clara distinción entre “los buenos”, representados por los morenos (y por ella misma), y “los malos”, es decir, todos aquellos que piensan diferente a su postura.

Por cierto, la presidenta y el movimiento de la 4T vuelven a asumir el monopolio de la protesta, como si solo ellos tuvieran ese derecho. El próximo domingo 6 de diciembre saldrán a las calles para aplaudirse a sí mismos con el lema: “Vamos bien y vamos a ir mejor”.

Por eso mismo, Sheinbaum se ha convertido en la líder indiscutible del partido Morena, al igual que lo fue AMLO. Sin embargo, en su discurso del 20 de noviembre, mostró una postura aún más agresiva y convocó a una marcha en apoyo al segundo piso de la 4T, programada para el domingo 6 de diciembre.

Esta convocatoria debería ser realizada por la presidenta que funciona como parapeto de los morenistas, no por la presidenta de todos los mexicanos.

Este es, sin duda, el verdadero rostro del nuevo régimen de viejas ideas. Usan todo el Poder del Estado como en los años 50’s para beneficio de mantener el estado de cosas y obvio el poder por el poder mismo.

Este hecho invita a reflexionar sobre cómo quienes antes estaban en la oposición, ahora como detentadores del poder muestran una faceta completamente distinta. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, en 1999 era una destacada activista del Consejo General de Huelga (CGH) en la UNAM, junto a su entonces esposo Carlos Imaz, Martí Batres, Lenia Batres y otros compañeros.

************

Siete escoltas del asesinado Carlos Manzo, quienes eran policías municipales de Uruapan, fueron detenidos en Michoacán por la Cuarta Transformación bajo cargos de homicidio por omisión. Sin embargo, los 14 elementos de la Guardia Nacional que también lo resguardaban siguen sin ser detenidos ni investigados. Así es la justicia en el México 🇲🇽 de la 4T.

Parece que están actuando de manera desesperada, deteniendo a quien quieren solo para justificar lo injustificable: la muerte de Carlos Manzo. Él solicitó ayuda a la Claudia Sheinbaum en su momento, pero se la negaron, a pesar de que lo hizo con suficiente anticipación.

************

En cuanto al asesinato del presidente Carlos Manzo, la narrativa oficial se está enfocando únicamente en el CJNG y algunos de sus integrantes de bajo perfil.

Sin embargo, se está dejando de lado el grave —y quizá deliberado— descuido por parte de los gobiernos federal y estatal, ambos controlados por Morena, al no haberle brindado una protección real pese a las amenazas que había recibido.

El gobierno federal asignó a 14 elementos de la Guardia Nacional, quienes justificaron su inacción argumentando que formaban parte del “segundo círculo” de resguardo.

La realidad es que, en el mejor de los casos, estaban más distraídos que atentos, ya que ninguno —ni del primer ni del segundo círculo— cumplió con protegerlo adecuadamente.

No obstante, la principal responsable de la actuación de la Guardia Nacional es CSP, así como el General Trevilla, secretario de la Defensa Nacional.

Vale la pena preguntarnos: ¿acaso no fue el propio gobierno federal quien luchó con uñas y dientes para que la Guardia Nacional quedara legalmente bajo control de la Sedena?

¿No fue acaso AMLO quien nos vendió la idea de que la Guardia Nacional sería la solución a todos los problemas de inseguridad pública ocasionados por la corrupta y neoliberal Policía Federal?

************

A partir de este mes de noviembre, las mujeres de 60 a 64 años recibirán una beca denominada “El Malestar” de $3,000.00 MXN cada 60 días, lo que equivale a tan solo $50.00 MXN diarios.

Este monto alcanza aproximadamente para 3.2 despensas básicas del PACIC, programa firmado por CSP, quien asegura que con esto se pueden adquirir “24” productos con un costo total de $910.00 MXN.

Sin embargo, esta cantidad se otorga independientemente del número de integrantes en la familia de cada mujer beneficiaria dentro de ese rango de edad.

Con base en este apoyo, se afirma que más de 13 millones de mexicanos han salido de la pobreza. ¿En serio?