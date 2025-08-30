Inicio » Bolsonaro enfermo y debilitado en prisión domiciliaria: enfrenta juicio por golpismo
PortadaRedes

Bolsonaro enfermo y debilitado en prisión domiciliaria: enfrenta juicio por golpismo

by Guayo Cab
written by Guayo Cab 0 comments

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro atraviesa un delicado estado de salud, con vómitos recurrentes y falta de apetito, reveló su hijo Carlos Bolsonaro a pocos días de que inicie el juicio por golpismo en su contra.

“El viejo está delgado, no quiere alimentarse y sigue con crisis de hipo y vómitos. Duele mucho ver todo esto”, escribió en redes sociales el concejal e hijo del exmandatario.

Bolsonaro, de 70 años, cumple prisión domiciliaria en Brasilia desde hace casi un mes, con tobillera electrónica y restricciones judiciales por presunta obstrucción de un proceso legal.

Es acusado de encabezar una “organización criminal” que intentó impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. La Corte Suprema decidirá entre el 2 y el 12 de septiembre, y el expresidente podría enfrentar hasta 40 años de prisión.

banner

Su salud se ha visto afectada por complicaciones derivadas de la puñalada que sufrió en 2018. En meses recientes padeció dos neumonías y fue sometido a una cirugía intestinal.

Los problemas médicos se suman a su situación judicial, lo que agrava la incertidumbre sobre el futuro del líder de la derecha brasileña.

You Might Also Like

You may also like

Trump deja sin escolta del Servicio Secreto a Kamala Harris a partir...

Muere hombre atacado por animal en Jalisco; Colima confirma caso de rabia...

“No es invasión”: Ted Cruz respalda propuesta de Trump para enviar tropas...

Fue Ciudad Juárez sede del primer curso del Programa de Fortalecimiento de...

Invitan a presenciar el Desfile del 16 de Septiembre

Inicia el lunes expedición de permisos para venta de artículos patrios

Juárez noticias All Right Reserved.