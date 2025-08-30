El expresidente brasileño Jair Bolsonaro atraviesa un delicado estado de salud, con vómitos recurrentes y falta de apetito, reveló su hijo Carlos Bolsonaro a pocos días de que inicie el juicio por golpismo en su contra.

“El viejo está delgado, no quiere alimentarse y sigue con crisis de hipo y vómitos. Duele mucho ver todo esto”, escribió en redes sociales el concejal e hijo del exmandatario.

Bolsonaro, de 70 años, cumple prisión domiciliaria en Brasilia desde hace casi un mes, con tobillera electrónica y restricciones judiciales por presunta obstrucción de un proceso legal.

Es acusado de encabezar una “organización criminal” que intentó impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. La Corte Suprema decidirá entre el 2 y el 12 de septiembre, y el expresidente podría enfrentar hasta 40 años de prisión.

Su salud se ha visto afectada por complicaciones derivadas de la puñalada que sufrió en 2018. En meses recientes padeció dos neumonías y fue sometido a una cirugía intestinal.

Los problemas médicos se suman a su situación judicial, lo que agrava la incertidumbre sobre el futuro del líder de la derecha brasileña.