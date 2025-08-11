La cadena internacional Al Jazeera confirmó este domingo la muerte de cuatro de sus periodistas —dos corresponsales y dos camarógrafos— tras un bombardeo israelí que impactó una tienda de prensa frente al hospital Al Shifa, en Ciudad de Gaza.

Entre las víctimas se encontraba Anas al Sharif, destacado reportero del canal en árabe y una de las figuras más reconocidas en la cobertura diaria del conflicto. Al Sharif, de 28 años, falleció cuando un proyectil alcanzó el lugar donde trabajaba junto a su equipo, según informó el director del hospital Al Shifa, citado por la propia cadena.

“El periodista de Al Jazeera Anas al Sharif fue asesinado junto con tres colegas en lo que parece ser un ataque israelí dirigido”, denunció el medio con sede en Doha.

Poco después, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que el ataque tuvo como objetivo a Al Sharif, a quien acusaron de ser un “terrorista” vinculado a Hamás y de dirigir una célula responsable de ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes.

Esta no es la primera vez que la relación entre Israel y Al Jazeera se ve marcada por tensiones. La cadena ha enfrentado vetos, restricciones y allanamientos en Israel, especialmente durante la guerra en Gaza, donde ha mantenido una cobertura constante de los combates y sus consecuencias humanitarias.

La noticia ha encendido las alarmas de organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que reiteran la necesidad de garantizar la seguridad de los periodistas en zonas de conflicto y de evitar represalias o acusaciones sin pruebas concluyentes contra el trabajo informativo.