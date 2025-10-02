La tarde de ayer elementos del Departamento de Bomberos llevaron a cabo un simulacro en la colonia San Antonio, utilizando como sede las instalaciones de la Estación de Bomberos #3.



El ejercicio consistió en la quema controlada de un vehículo chatarra, con el fin de simular un incendio automovilístico. Durante la práctica, los elementos realizaron maniobras de extinción con chorros de agua, reforzando así sus conocimientos, habilidades y coordinación en escenarios similares a los que enfrentan en emergencias reales.



Las unidades Máquina #10, Máquina #18, Cisterna #22 y Pick Up #00 fueron utilizadas de manera simultánea en el operativo, lo que permitió perfeccionar la respuesta conjunta del personal.



Este tipo de simulacros contribuyen al fortalecimiento de la capacitación de los bomberos, asegurando una mejor preparación para atender incidentes y garantizando una respuesta más efectiva en beneficio de la ciudadanía.