Inicio » Bomberos realizan simulacro de incendio vehicular en la colonia San Antonio
Ciudad JuárezPortada

Bomberos realizan simulacro de incendio vehicular en la colonia San Antonio

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

La tarde de ayer elementos del Departamento de Bomberos llevaron a cabo un simulacro en la colonia San Antonio, utilizando como sede las instalaciones de la Estación de Bomberos #3.

El ejercicio consistió en la quema controlada de un vehículo chatarra, con el fin de simular un incendio automovilístico. Durante la práctica, los elementos realizaron maniobras de extinción con chorros de agua, reforzando así sus conocimientos, habilidades y coordinación en escenarios similares a los que enfrentan en emergencias reales.

Las unidades Máquina #10, Máquina #18, Cisterna #22 y Pick Up #00 fueron utilizadas de manera simultánea en el operativo, lo que permitió perfeccionar la respuesta conjunta del personal.

Este tipo de simulacros contribuyen al fortalecimiento de la capacitación de los bomberos, asegurando una mejor preparación para atender incidentes y garantizando una respuesta más efectiva en beneficio de la ciudadanía.

You Might Also Like

You may also like

Apoyan dependencias con diversos servicios a vecinos de la colonia Héroes de...

Resalta Estado relevancia de Censos Económicos 2024

Artista vietnamita entra al Guinness por uñas más largas que una jirafa

La trágica historia del hombre con la nariz más larga del mundo

Hombre se esfuma en Tucumán: cámaras captan desaparición inexplicable

Frane Selak: el hombre que engañó a la muerte siete veces y...

Juárez noticias All Right Reserved.