Con el propósito de acercar a las y los estudiantes a las diversas oportunidades de apoyo económico, la Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) llevó a cabo una plática informativa sobre becas dirigida a alumnos de nuevo ingreso de las carreras Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Enfermería y Enfermería General con Bachillerato.

Como parte de las acciones institucionales que se realizan al inicio de cada semestre, estas pláticas buscan orientar y fomentar la participación del estudiantado en las distintas convocatorias disponibles, tanto de la Universidad como de programas externos.

Durante el mes de septiembre, los días 8, 11, 18 y 25, se realizaron las sesiones informativas que reunieron a un total de 246 estudiantes. En el evento se contó con la presencia de la Lic. Zulem Razo, coordinadora de Becas, así como del personal representativo de las oficinas de Beca Universitaria y del programa Beca Benito Juárez para la Educación Media Superior.

Estas actividades refuerzan el compromiso de la Facultad de Enfermería y Nutriología con el bienestar académico y personal de su comunidad estudiantil, promoviendo la equidad, la permanencia y el acceso a oportunidades que impulsen el desarrollo profesional.

Con este tipo de acciones, la UACH se consolida como una institución incluyente y comprometida con el fortalecimiento de la formación integral de sus estudiantes.