La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, y el Instituto Chihuahuense para la Educación de los Adultos (Ichea), firmaron un convenio de colaboración para brindar educación Básica, en los centros comunitarios estatales de Ciudad Juárez.

Por medio de esta alianza se establecen los mecanismos de colaboración institucional, a fin de implementar acciones que permitan a los beneficiarios de los programas estatales, concluir la primaria o secundaria con el apoyo del Ichea.

Personal de la Subsecretaría identificará y canalizará a las personas beneficiarias de sus programas sociales que requieran concluir su educación Básica, para ser incorporadas al Instituto y sean asesoradas para terminar alguno de los niveles escolares antes descritos.

Mario Eberto Javalera Lino, director general del Ichea, dijo que todos los servicios que ofrece la institución son gratuitos y que es tarea de todas las dependencias, colaborar para reducir el rezago educativo en la entidad.

“Del 1 de enero al 31 de agosto del presente año, hemos logrado que 742 personas aprendan a leer y escribir; otras 3 mil 788 han concluido la primaria y 8 mil 494 la secundaria”, añadió Javalera Lino.

Lo anterior, explicó, representa que 13 mil 024 personas mayores de 15 años, han concluido algún nivel educativo con el Ichea.

Austria Galindo, subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, agradeció al personal de la dependencia porque, aún sin la firma de este convenio, las coordinaciones de zona de la institución han tenido buenos resultados.

“Hoy son atendidos más de 600 alumnas y alumnos en los centros comunitarios, y con este convenio se busca elevar ese número por lo menos hasta 3 veces, ahora que trabajaremos en los 13 centros comunitarios”, mencionó.

Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación Zona Norte, agradeció el apoyo de ambas instituciones, que permite a las personas acceder al conocimiento, o fortalecer sus habilidades para mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con datos del Ichea, del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2025 se logró la alfabetización de 4 mil 822 personas, otras 20 mil 336 terminaron la primaria y 51 mil 388 han concluido la secundaria.