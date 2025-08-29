Bruce Willis, icónico actor de películas de acción como Duro de matar, atraviesa una etapa delicada de salud. A sus 70 años, y tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal, ha sido trasladado a una residencia con cuidados especializados.

La noticia fue confirmada por su esposa, Emma Heming Willis, quien describió la mudanza como “una de las decisiones más difíciles de su vida”, aunque necesaria para el bienestar del actor y de sus hijas.

Emma explicó que la enfermedad ha avanzado de manera significativa, lo que ha afectado la capacidad de Bruce para hablar y recordar su carrera. A pesar de ello, su salud física se mantiene estable. “Bruce sigue muy activo y goza de buena salud en general. Es solo que su cerebro le está fallando”, detalló en entrevista.

El actor ahora vive en un hogar adaptado a sus necesidades, con atención médica las 24 horas, mientras su esposa e hijas lo visitan a diario. “Es nuestro segundo hogar… una casa llena de amor, cariño, calidez y risas”, compartió Emma.

Desde el diagnóstico inicial de afasia en 2022, Emma ha estado al frente del cuidado de Bruce, adaptando la vida familiar a los requerimientos de la enfermedad, que afecta comportamiento, lenguaje y funciones cognitivas. La familia mantiene la cercanía y conexión mediante gestos como sonrisas y miradas.

Bruce y Emma tienen dos hijas pequeñas, Mabel (13) y Evelyn (11), además de tres hijas mayores de Bruce fruto de su matrimonio con Demi Moore, quienes también participan en esta etapa delicada.