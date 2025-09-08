La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó una moción para declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por sus declaraciones sobre la situación política peruana. La propuesta fue avalada con 12 votos a favor y 6 en contra y ahora deberá discutirse en el Pleno.

De acuerdo con medios locales, la sesión fue dirigida por el congresista Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular), vicepresidente de la comisión, quien defendió la medida junto con Maricarmen Alva Prieto y Patricia Juárez Gallegos.

Los legisladores acusaron a Sheinbaum de mostrar una actitud hostil hacia Perú desde que asumió el cargo en octubre de 2024, al desconocer la sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo y referirse a él como “legítimo presidente del Perú”.

Bustamante aseguró que las expresiones de la mandataria representan un “agravio a la institucionalidad peruana” y deben tener consecuencias diplomáticas.

Maricarmen Alva sostuvo que la medida busca “defender la dignidad nacional” sin afectar la relación con México. “No es un acto contra el pueblo mexicano, sino una defensa legítima de la soberanía y de nuestras instituciones”, afirmó.

De igual forma, el legislador José Cueto (Honor y Democracia) respaldó la moción al señalar que los dichos de un presidente “tienen connotación internacional”.

No todos los congresistas apoyaron la iniciativa. Alex Flores (Bloque Magisterial) pidió interpretar los comentarios de Sheinbaum como opiniones personales y no como injerencia. “No ha usado canales oficiales para hacer una petición, como lo sostienen los proponentes”, dijo.

El acuerdo será enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, que definirá los pasos diplomáticos a seguir.

