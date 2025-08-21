Al menos cuatro líderes de estructuras criminales en la Sierra de Chiapas cuentan con ficha roja de Interpol, informó el fiscal general de la entidad, Jorge Luis Llaven Abarca.

A ocho meses de implementarse una estrategia de seguridad integral en la región Sierra, el funcionario también reveló que se han ejecutado 90 órdenes de aprehensión contra presuntos generadores de violencia, mientras que permanecen pendientes más de 50 mandamientos judiciales.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo sostenido para desarticular las estructuras delincuenciales que operaban en la frontera sur de Chiapas.

Detalló que han logrado 129 detenciones por delitos como extorsión, homicidio, desaparición de personas, narcomenudeo y abuso de autoridad.

Entre los aprehendidos se encuentran el ex presidente municipal de Frontera Comalapa y más de 10 policías locales, quienes enfrentan procesos judiciales por su presunta complicidad con grupos criminales.

Asimismo, 127 imputados han sido vinculados a proceso y se han asegurado 78 vehículos, incluidos los denominados “monstruos”, automotores blindados de uso frecuente por el crimen organizado para enfrentar a las fuerzas de seguridad.

Llaven Abarca enfatizó que al menos cuatro líderes de estas estructuras criminales son buscados por la Interpol, lo que activa su búsqueda a nivel internacional, entre ellos Vladimir ‘N’ y Noé ‘N’, líderes de grupo campesino Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

Explicó que, desde hace más de dos meses, México solicitó a Guatemala su colaboración para la localización y detención de estos cabecillas, quienes habrían cruzado al vecino país tras el despliegue de fuerzas federales y estatales en la Sierra.

“Tenemos plenamente identificados a los principales generadores de violencia en la zona, responsables de haber sometido a comunidades enteras.

“Con el apoyo de Interpol y de las autoridades guatemaltecas, confiamos en que serán ubicados y puestos a disposición de la justicia mexicana”, puntualizó.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, detalló que en la región se mantienen desplegados más de mil 500 elementos, apoyados por sobrevuelos diarios, tres drones artillados y patrullajes permanentes.

Señaló además que se realizan reuniones constantes con la población para atender de manera directa sus demandas y garantizar la confianza ciudadana.

El funcionario advirtió sobre el uso de páginas en redes sociales destinadas a difundir mensajes de pánico y desinformación. Confirmó que se han desactivado al menos dos de estos dos sitios web en la zona, una de ellas en Comitán, donde fue detenido un presunto administrador con armas y drogas.

Entre los resultados más destacados, resaltaron que Chiapas mantiene tres meses consecutivos sin robos carreteros en la región y más de un mes sin homicidios registrados. Durante el reciente periodo vacacional, se reportó saldo blanco en carreteras y centros turísticos de la entidad.

