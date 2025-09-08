Inicio » Busca la SSPE prevenir el suicidio con la la plática “Señales que Salvan Vidas”
Chihuahua

Busca la SSPE prevenir el suicidio con la la plática “Señales que Salvan Vidas”

En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del Sistema de Intervención Temprana (SIT), impartió la conferencia “Señales que Salvan Vidas”, dirigida al personal operativo y administrativo de la corporación en el Instituto de Profesionalización y Especialización Policial (IESP).

Durante la conferencia, se abordaron temas relacionados con la ideación suicida, la depresión como uno de los principales factores de riesgo y las señales de alerta que pueden presentarse en las personas, como cambios bruscos de humor, descuido en la apariencia física o en la higiene personal.

Estos indicadores, aunque muchas veces pasan desapercibidos, resultan fundamentales para detectar a tiempo situaciones que requieren intervención.

Rogelio Chávez, psicólogo del SIT de la SSPE y encargado de la plática, detalló que la finalidad es crear un entorno de atención oportuna para todas y todos, brindar herramientas para que cualquier persona identifique señales y contribuya a la prevención desde su entorno cercano.

Asimismo, se recordó que el personal de la SSPE cuenta con espacios de atención psicológica en el edificio G de la corporación, así como con el apoyo de la Línea Azul, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Este servicio gratuito ofrece acompañamiento y atención profesional tanto a las y los elementos como a sus familias, a través de los teléfonos (614) 136-08-98, (614) 110-11-41 y (614) 120-47-82.

Con estas acciones, la SSPE refuerza su compromiso de promover el bienestar integral de su personal, fomenta la prevención, el cuidado de la salud mental y la construcción de una cultura institucional solidaria y empática.

