En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del Sistema de Intervención Temprana (SIT), impartió la conferencia “Señales que Salvan Vidas”, dirigida al personal operativo y administrativo de la corporación en el Instituto de Profesionalización y Especialización Policial (IESP).

Durante la conferencia, se abordaron temas relacionados con la ideación suicida, la depresión como uno de los principales factores de riesgo y las señales de alerta que pueden presentarse en las personas, como cambios bruscos de humor, descuido en la apariencia física o en la higiene personal.

Estos indicadores, aunque muchas veces pasan desapercibidos, resultan fundamentales para detectar a tiempo situaciones que requieren intervención.

Rogelio Chávez, psicólogo del SIT de la SSPE y encargado de la plática, detalló que la finalidad es crear un entorno de atención oportuna para todas y todos, brindar herramientas para que cualquier persona identifique señales y contribuya a la prevención desde su entorno cercano.

Asimismo, se recordó que el personal de la SSPE cuenta con espacios de atención psicológica en el edificio G de la corporación, así como con el apoyo de la Línea Azul, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Este servicio gratuito ofrece acompañamiento y atención profesional tanto a las y los elementos como a sus familias, a través de los teléfonos (614) 136-08-98, (614) 110-11-41 y (614) 120-47-82.

Con estas acciones, la SSPE refuerza su compromiso de promover el bienestar integral de su personal, fomenta la prevención, el cuidado de la salud mental y la construcción de una cultura institucional solidaria y empática.