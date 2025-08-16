El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dio arranque a la Cruzada del Cambio que tiene por objetivo reconstruir la imagen urbana de esta frontera mediante tres ejes.

Agradeció a la Dirección de Servicios Públicos y a las dependencias participantes, así como a los trabajadores que estarán llevando a cabo las labores en diferentes avenidas de la ciudad.

Señaló que el trabajo por esta ciudad no debe descansar, ya que el tráfico es intenso y el programa busca continuar el trabajo que se ha hecho desde que inició la administración, por lo que hay que redoblar esfuerzos.

Comentó que además de este programa, a partir de septiembre estará arrancando de manera paralela el programa de bacheo intensivo en las colonias de la ciudad.

El director de Limpia, Gibran Solís, informó que la Cruzada del Cambio cuenta con tres líneas de acción: Mantenimiento integral de Vialidades, Reordenamiento Urbano y Regulación, así como Campaña de Socialización y Corresponsabilidad Ciudadana.

Las dependencias participantes son Servicios Públicos Municipales, Limpia, Alumbrado Público, Parques y Jardines, Coordinación General de Directores, Oficialía Mayor, Tesorería Municipal, Ecología, Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Regulación Comercial, Desarrollo Económico, Comunicación Social, Redes Sociales, Educación, Protección Civil, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación y la Coordinación General de Seguridad Vial.

De los 23 tramos incluidos en el programa, hoy se están interviniendo las avenidas Abraham Lincoln, 16 de Septiembre, Paseo Triunfo de la República, Tecnológico, Manuel Gómez Morín, Ejército Nacional, Waterfill, Paseo de la Victoria y Francisco Villarreal Torres, además de la avenida Tomas Fernández.

Durante el arranque estuvieron el director de Alumbrado Público, Abraham Espitia y el director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, así como directores y regidores, empresarios y representantes de corredores comerciales.