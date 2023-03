En gira por Nuevo León, Santiago Creel anunció que buscará ser el primero en registrarse como candidato presidencial de su partido y de la alianza Va por México.

“Vamos a saludar a los vecinos de esta comunidad y quiero yo venirles a informar de viva voz que yo estoy listo, que estoy decidido, estoy determinado con todo el ánimo, con todo el corazón, en ser el primero en registrarme en mi partido, para buscar representar los colores azul y blanco y luego los colores de la alianza y de toda la Oposición, de todos los que estamos de este lado, en contra de lo que está haciendo el Gobierno.

“Quiero verlos, que me vean, aquellos que me conocen que me vuelvan a ver; los que no me conocen, que me vean y conozcan mis ideas, ‘porque quiero que me acompañe todo el panismo el día que se abra el registro y sea el primero que esté ahí”, manifestó.

En la Colonia Villas del Obispo, en San Pedro, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados realizó un recorrido por algunas viviendas acompañado del dirigente estatal de PAN, Hernán Salinas, así como los diputados locales Mauro Molano y Luis Susarrey y la regidora de San Pedro, Brenda Tafich.

En entrevista, el legislador federal señaló que, en el 2021, los votos de la Oposición sumaron 23 millones mientras que los de Morena fueron 21.

Indicó que, aunque el PRI y el PRD irían en la alianza, ésta está abierta.

“Vamos a liderear la campaña, la contienda, pero con puertas abiertas”, manifestó.

“Todas las mexicanas, mexicanos de buena fe, con filiación partidista que se asuman como opositores a este régimen destructor, oprobioso yo digo que están bienvenidos”, indicó el panista.

Señaló que él quiere encabezar a la Oposición más poderosa que haya tenido el País en toda su época.

Creel inició una gira de trabajo en el Municipio de Linares que seguirá en Santa Catarina y Cadereyta.

