La diputada Xóchitl Contreras presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Chihuahua para que la utilización de niñas, niños y adolescentes en cualquier forma de participación en delitos se considere como una circunstancia calificativa en los delitos de lesiones y homicidio, lo que aumentaría significativamente las penas para los adultos responsables.

De acuerdo con la legisladora, esta medida busca cerrar el paso a los criminales que usan a la niñez como carne de cañón, aprovechando su inocencia, necesidad y vulnerabilidad para incorporarlos a actividades ilícitas. “No podemos permitir que sigan arrebatando el futuro de nuestros hijos, es nuestra responsabilidad como Estado y como sociedad protegerlos”, expresó Xóchitl Contreras.

La propuesta responde a una realidad alarmante: en 2023, el INEGI reportó 32,852 adolescentes imputados por la presunta comisión de un delito, lo que significó un incremento del 42.2 % en solo dos años. Chihuahua ocupa uno de los primeros lugares en esta problemática, con alrededor de 1,801 adolescentes involucrados, colocándose entre las seis entidades que concentran más de la mitad de estos casos a nivel nacional.

Entre los delitos más comunes que involucran a menores están lesiones (24.8 %), robo (15.2 %), amenazas (9.4 %), abuso sexual (9 %) y narcomenudeo (8.4 %). Diversas organizaciones civiles, como Red por los Derechos de la Infancia en México y Reinserta, han advertido que más de 36 mil niñas, niños y adolescentes han sido reclutados por la delincuencia organizada, siendo forzados a normalizar la violencia, abandonar la escuela y vivir con daños psicológicos irreparables.

Actualmente, el Código Penal del Estado solo considera como agravante el uso de menores de 12 años en delitos de homicidio y lesiones. La reforma impulsada por la diputada panista propone ampliar esta protección a todos los menores de 18 años, de manera que los adultos que se sirvan de ellos enfrenten penas que podrían alcanzar hasta los 70 años de prisión.

Con esta acción, la diputada reafirma su labor en defensa de la niñez y su convicción de trabajar desde el Congreso por un Chihuahua más justo, seguro y con esperanza para las nuevas generaciones.