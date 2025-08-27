Inicio » Buscan a familiares de mujer fallecida en el HG de Chihuahua capital
Chihuahua

Buscan a familiares de mujer fallecida en el HG de Chihuahua capital

Con el objetivo de agotar los mecanismos de identificación, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, solicita la colaboración de la población y de los medios de difusión para ubicar a familiares de una mujer fallecida, cuyo cuerpo se encuentra bajo resguardo del Servicio Médico Forense.

De acuerdo con la información obtenida, la mujer respondía al nombre de Lorena Cruz Ruiz, quien el 10 de agosto del 2025, fue trasladada en ambulancia desde el Parque El Palomar al Hospital General en la ciudad de Chihuahua, en donde falleció.

Si usted cuenta con datos que pueda aportar, se solicita llamar al 614429-33-00 extensión 10458 o acudir a la calle 14 y Niños Héroes en la ciudad de Chihuahua a la unidad de Feminicidios.

