Inicio » Buscan cartera extraviada en centro comercial; dueño pide apoyo urgente
PortadaRedes

Buscan cartera extraviada en centro comercial; dueño pide apoyo urgente

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

José Fernando Menchaca pidió el apoyo de la ciudadanía para localizar su cartera extraviada, en la que llevaba documentos personales.

El afectado explicó que este viernes 21 de noviembre dejó accidentalmente la cartera en la plaza Senderos Las Torres, específicamente en una de las máquinas de los denominados “muñelocos”.

Señaló que solicitó ayuda al personal de seguridad del centro comercial, pero los guardias le informaron que no podían apoyarlo debido a que en esa área no cuentan con cámaras de vigilancia.

Menchaca puso a disposición su número telefónico, 656 399 6653, para cualquier persona que pueda aportar información y ayudarle a recuperar sus documentos.

banner
You Might Also Like

You may also like

Gobierno estatal abandona a cientos: caminan una hora diaria por falta de...

Fugas, incendios y explosiones: lo que podría pasar si no revisas tu...

¡Llegó el primer día helado! Frío y vientos gélidos en Ciudad Juárez

Acribillan a tres hombres al interior de vivienda; en el lugar también...

Inician trabajos de transformación de la antigua Cárcel de Piedra en Centro...

Fomentan acciones por el Día Mundial de la Diabetes Mellitus 2025

Juárez noticias All Right Reserved.