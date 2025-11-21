José Fernando Menchaca pidió el apoyo de la ciudadanía para localizar su cartera extraviada, en la que llevaba documentos personales.

El afectado explicó que este viernes 21 de noviembre dejó accidentalmente la cartera en la plaza Senderos Las Torres, específicamente en una de las máquinas de los denominados “muñelocos”.

Señaló que solicitó ayuda al personal de seguridad del centro comercial, pero los guardias le informaron que no podían apoyarlo debido a que en esa área no cuentan con cámaras de vigilancia.

Menchaca puso a disposición su número telefónico, 656 399 6653, para cualquier persona que pueda aportar información y ayudarle a recuperar sus documentos.