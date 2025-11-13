El Cabildo juarense aprobó exhortar al Congreso del Estado de Chihuahua para que legisle en materia de maltrato animal y se aumenten las sanciones establecidas en el Código Penal del Estado de Chihuahua.

Durante la Sesión de Cabildo número 28, la regidora Laura Fernanda Avalos Medina presentó el tema con el cual intenta dar voz a quienes no la tienen, los animales de compañía como lo son perros y gatos, a fin de evitar muertes violentas y sin sentido como se han presentado últimamente.

La propuesta de la edil es solicitar al Congreso del Estado que se legisle en materia de delitos en contra de los animales de compañía por actos de maltrato, haciendo las reformas necesarias a los artículos 364, 365 y 366 de la Código Penal del Estado de Chihuahua.

El objetivo de esto es incrementar las sanciones existentes y establecer agravantes especificas cuando los hechos se cometan con saña en presencia de niñas, niños y adolescentes o en caso de reincidencia, con la intención de garantizar una verdadera protección jurídica para los animales.