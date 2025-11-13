Inicio » Buscan en Cabildo sanciones más severas para quienes maltraten a los animales
Ciudad Juárez

Buscan en Cabildo sanciones más severas para quienes maltraten a los animales

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El Cabildo juarense aprobó exhortar al Congreso del Estado de Chihuahua para que legisle en materia de maltrato animal y se aumenten las sanciones establecidas en el Código Penal del Estado de Chihuahua.

Durante la Sesión de Cabildo número 28, la regidora Laura Fernanda Avalos Medina presentó el tema con el cual intenta dar voz a quienes no la tienen, los animales de compañía como lo son perros y gatos, a fin de evitar muertes violentas y sin sentido como se han presentado últimamente.

La propuesta de la edil es solicitar al Congreso del Estado que se legisle en materia de delitos en contra de los animales de compañía por actos de maltrato, haciendo las reformas necesarias a los artículos 364, 365 y 366 de la Código Penal del Estado de Chihuahua.

El objetivo de esto es incrementar las sanciones existentes y establecer agravantes especificas cuando los hechos se cometan con saña en presencia de niñas, niños y adolescentes o en caso de reincidencia, con la intención de garantizar una verdadera protección jurídica para los animales.

banner
You Might Also Like

You may also like

Zoé, Foster The People y Belanova encabezan la fusión más poderosa del...

Celebran en CU Día Nacional del Libro

Impartió CEJUM taller de plomería a 17 mujeres

Llevan alumnos del CBTis 269 alegría y solidaridad a casa hogar

Llama la UACJ a participar en la campaña “Juntos Sin Frio”

Tras operativo; retiraron 235 toneladas de tiliches de la colonia Chaveña

Juárez noticias All Right Reserved.