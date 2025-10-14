Como parte de los trabajos ininterrumpidos de búsqueda de personas con reporte de ausencia y/o desaparición, la Fiscalía de Distrito Zona Sur, llevó a cabo un operativo de rastreo en el municipio de Valle de Zaragoza.

Dichas acciones estuvieron coordinadas por la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, de la Guardia Nacional, Peritos y familiares de personas desaparecidas.

El despliegue operativo se extendió hacia los lugares conocidos como rancho El Salitre, San Isidro, El Alamillo, El Toro, Presa Toronto, San Felipe de Jesús y Los Barrenos.

Se buscan indicios que permitan dar con el paradero de Eladio Nevarez Corrales, Francisco Javier Bejarano Sánchez, Misael Eliseo Armendáriz Nolasco y Manuela Martínez Meza, quienes fueron reportados como desaparecidos durante los meses de agosto y septiembre del presente año en el citado municipio.

Asimismo, se colocaron pesquisas y cédulas de recompensa en lugares de interés y aforo común, con la finalidad de que la ciudadanía pueda aportar datos que sean de utilidad para dar con el paradero de estas personas.

Si alguien cuenta con información para la localización de las personas mencionadas, o de alguna otra con estatus de no localización y/o desaparición, favor de comunicarse al 911, o bien, al 089 para denuncia anónima.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente y coordinada en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.