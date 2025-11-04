Con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación internacional y enriquecer el perfil de los futuros ingenieros, el Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Mtro. Luis Rivera Campos firmó un convenio de colaboración con representantes de la Universidad Simón Bolívar (UNISIMÓN) de Barranquilla, Colombia.

Este acuerdo permitirá a los estudiantes colombianos de la carrera de Ingeniería Civil optar por la doble titulación en programas educativos de la UACH, específicamente en Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciencias de la Computación, Ingeniería en Sistemas e Ingeniería de Tecnología de Procesos.

El Rector Rivera Campos indicó que nuestra Máxima Casa de Estudios tiene como política principal la internacionalización con instituciones prestigiadas por su calidad académica, es por ello que celebró este acuerdo que será de gran importancia para ampliar las oportunidades de los estudiantes universitarios.

En tanto, la Decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Simón Bolívar, Dra. Claudia Inés Ayala Rueda, dijo que es un privilegio celebrar este convenio para que sus estudiantes obtengan el doble título, a la vez que comentó que esta institución colombiana está a la vanguardia en investigación, al contar con el Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Inteligencia Artificial y Robótica.

Para acceder a este beneficio, los alumnos de la UNISIMÓN deberán haber aprobado en su totalidad hasta el octavo semestre de su plan de estudios y contar con un promedio mínimo de 4.0. Una vez cumplidos estos requisitos, los estudiantes seleccionados cursarán y aprobarán de manera íntegra en la UACH el total de las asignaturas establecidas en el esquema de homologación, detallado en la cláusula novena del convenio.

La doble titulación se otorgará una vez que los estudiantes hayan aprobado todas las materias obligatorias cursadas durante un año en la UACH, así como las materias obligatorias requeridas por su propio plan de estudios para el programa académico de doble grado.

El convenio también contempla una figura de movilidad estudiantil para aquellos casos en los que los alumnos no completen las asignaturas requeridas para la doble titulación. En dicha situación, la UACH proporcionará los documentos oficiales de calificaciones, los cuales serán reconocidos por la UNISIMÓN para la transferencia de créditos correspondiente.

Cabe destacar que, si un estudiante reprobara al menos una materia durante su primer semestre en la UACH, deberá reincorporarse a su institución de origen, considerándose este período únicamente como movilidad estudiantil con el debido reconocimiento y transferencia de créditos.

Este acuerdo refuerza la internacionalización de ambas casas de estudio y ofrece a los estudiantes una valiosa experiencia académica y cultural, fortaleciendo su competitividad en un mercado laboral globalizado.