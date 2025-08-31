La Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, confirmó a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados las iniciativas prioritarias para el periodo legislativo que inicia el próximo lunes. Entre ellas destacan cambios al IEPS para bebidas azucaradas, una profunda reforma a la Ley Aduanera y ajustes en el Paquete Económico 2026, que se entregará el 8 de septiembre.

Godoy advirtió que estas reformas generarán “mucho cabildeo” de empresas y asociaciones, especialmente de refresqueras y agentes aduanales, pues los cambios buscan cerrar espacios a la corrupción en importaciones y exportaciones. “Será un instrumento de gran calado, va a causar escozor, pero es momento de apretar”, subrayó.

La funcionaria informó que se presentarán iniciativas para que casos penales se resuelvan en un máximo de un año y los fiscales en seis meses, otorgando mayor certeza jurídica. Además:

Reforma a la Ley de Amparo, para completar la transformación del Poder Judicial.

Modificación a la Ley General de Salud, prohibiendo la venta y consumo de cigarros electrónicos.

Nueva Ley Federal de Propiedad Industrial, que reducirá los tiempos de trámite de patentes.

Paquete Económico 2026 y estabilidad fiscal

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, afirmó que el presupuesto se diseñó con el objetivo de “un bienestar amplio” y con finanzas públicas responsables que mantendrán la confianza de inversionistas.

Por su parte, el titular de Economía, Marcelo Ebrard, descartó riesgos significativos en la renovación del T-MEC, asegurando que Estados Unidos “necesita” a México como principal socio comercial y no buscará condiciones adversas.

Estas iniciativas marcarán un periodo legislativo cargado de negociaciones y presiones empresariales, especialmente por el ajuste fiscal al consumo de bebidas azucaradas y la estricta reforma aduanera.

