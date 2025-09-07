Las fuerzas federales lograron la captura de Leonel “V”, alias “El LV”, presunto líder de una célula delictiva ligada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y generador de violencia en Culiacán.

De acuerdo a las autoridades, el operativo se realizó la tarde del sábado 6 de septiembre, al interior del fraccionamiento Altana Residencial, al norte de la ciudad, y junto a él, siete de sus hombres lograron ser detenidos.

El operativo fue implementado por elementos de la Guardia Nacional, y coordinado con las demás autoridades, logrando asegurar tres inmuebles, armas, municiones y vehículos utilizados por esta célula criminal.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que, acudieron a dicho lugar tras el reporte de personas armadas, y al llegar, encontraron a dichas personas, y detectaron vehículos con reporte de robo.

Al notar la presencia de las autoridades, los sicarios comenzaron a disparar, y al repeler la agresión, dos hombres resultaron heridos; uno por bala y otro al intentar saltar una barda. Ambas fueron trasladadas a recibir atención médica especializada en un hospital, quedando bajo custodia de las autoridades.

Después de inspeccionar las inmuebles y las unidades, se lograron asegurar:

6 fusiles tipo AK-47,

2 fusiles tipo M4,

30 cargadores,

440 cartuchos de diversos calibres,

8 chalecos tácticos y

16 placas balísticas.

Los vehículos aseguraron fueron un Audi tipo SQ5, un Peugeot 2008 GT, un Toyota Yaris y otro tipo Corolla, algunos con reporte de robo.

Después del operativo, “E LV” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, pero se ignora si podría ser trasladado fuera de Sinaloa.