Cacarea municipio obras con sombrero ajeno

“Estamos con este gobierno hasta la……… 4T”

Se pelean los primos Perú y México

En Chihuahua ya se fueron las lluvias, pero recientemente cayó un tormentón, pero presupuestal, cortesía del Gobierno Federal.

Le dejaron al secretario de Hacienda, Jesús Granillo, un regalito prenavideño: un recorte de 500 millones de pesos en las participaciones federales.

Para las finanzas estatales, ese recorte puede hacer la diferencia entre cerrar el año con fiesta o, en el peor de los casos, tener que endeudarse para tapar los boquetes financieros y seguir las celebraciones.

En Palacio estatal las caras largas no se hicieron esperar. ¡Y cómo no! El recorte no sólo mete ruido a la planeación del cierre de año, sino que amenaza con retrasos en obras, menos servicios y, la receta clásica, tensiones entre el Estado y la Federación. Nada nuevo bajo el sol, pero igual cala.

Granillo ya salió a explicar que la jugada viene porque los ingresos federales simplemente no alcanzaron. Menos recaudación, menos lana para repartir.

Granillo dejó entrever que no se descarta pedir prestado para cerrar el año. Es decir, podrían tapar el hoyo, pero igual para hacer otro más grande.

***********

Dicen que en política no hay coincidencias, y en Juárez se confirma una vez más. Resulta que mientras miles de juarenses siguen contando los minutos —y a veces las horas— atorados por el paso del tren, el municipio cacareó las obras fruto del convenio entre la SICT, los de FERROMEX y el Gobierno Municipal.

Y es que, en la política, ya se sabe, siempre encuentra cómo colgarse la medalla, aunque sea por un “parche” bien puesto.

La Dirección de Obras Públicas salió a decir que cambiaron plumas, pusieron concreto donde ya estaba roto y pintaron líneas. Todo con una inversión de 30 milloncitos cortesía de FERROMEX, que, por cierto, no se cansa de recordarnos quién manda por estas vías.

También se aventaron la rehabilitación del camellón central del Eje Vial Juan Gabriel, del tramo Sanders al bulevar Zaragoza, y ahí sí, casi 38 millones de pesos.

Banquetas nuevas, luminarias y señalamientos, porque cuando no se puede tener un puente, al menos que no falte la banqueta bien pintada. Gustavo Prieto, el director técnico, se esmeró en la explicación técnica, pero los automovilistas siguen esperando soluciones de fondo, no solo “mejoritas”.

**********

Si el lamentable asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, hubiera ocurrido durante los sexenios de Vicente Fox, o de Felipe Calderón o Enrique Peña, los entonces perredistas —hoy convertidos en fervientes morenistas— ya estarían haciendo un escándalo de proporciones épicas.

Estarían acusando al gobierno de cometer crímenes de Estado, seguramente señalando la violencia desbordada, culpando al “Prianismo” incapaz de gobernar y jurando que Uruapan y Michoacán están en manos del narco.

Hasta estarían marchando por Paseo de la Reforma, exigiendo justicia y cambios de régimen. Pero, como ahora les toca gobernar, su discurso cambia radicalmente: sólo repiten que “No somos iguales” y que todo es culpa de los gobiernos neoliberales anteriores y de las campañas sucias de los comentócratas y los dueños de medios. Así la doble moral.

Y como dice el clásico: “estamos con este gobierno hasta la………… 4T”

***********

Quién iba a decir que México y Perú, que antes se llevaban como primos en fiesta familiar, terminarían pelándose por un tema de asilo político.

Resulta que el gobierno de Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México después de que la embajada mexicana en Lima le dio refugio a Betssy Chávez, la ex primera ministra peruana, acusada de ser coautora de un presunto golpe de Estado junto con el mismísimo expresidente Pedro Castillo.

Todo esto se puso intenso, como pleito de vecinos que ya no se prestan ni el azúcar.

El canciller peruano no se anduvo con rodeos y calificó el asilo como un “acto inamistoso”.

Básicamente, le dijo al gobierno mexicano que ya no son sus amigos, que México se aferró a una postura y que, aunque antes había buena onda entre los dos países, pues ni modo, les tocó cortar por lo sano.

Todo esto mientras en México la noticia se siente como uno más de los frentes abiertos que la Cuarta Transformación ha generado en política exterior.

Pero la cosa no acaba aquí. Si uno le echa un ojo al historial de la 4T, ya le han echado bronca a España, Bolivia, Estados Unidos, la Unión Europea y, ahora, Perú. De plano, parece que el gobierno mexicano anda peleado hasta con su propia sombra.