Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a través de una orden de aprehensión a Felipe de Jesús V. G., de 43 años de edad, quien enfrenta una investigación por un fraude millonario cometido en perjuicio de un masculino.

De acuerdo con los datos recabados por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación en Delitos Patrimoniales, el imputado invitó a invertir a la víctima en la licorería “Carlitos Güey”, con el objeto de expandir más sucursales, prometiéndole un rendimiento significativo mensualmente, ofrecimientos que no cumplió de acuerdo a lo establecido en el contrato.

La detención se registró la mañana de este miércoles, en el cruce de la avenida Adolfo López Mateos y Rubén Posada Pompa, del fraccionamiento Los Nogales, en Ciudad Juárez.

Felipe de Jesús V. G., quedó a disposición de un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, quien en las próximas horas bajo la causa penal 1918/2025 presidirá la audiencia inicial, en donde esta representación social efectuará la formulación de imputación por el delito de fraude.