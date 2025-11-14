Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a un masculino de 38 años de edad, que era buscado como probable responsable del delito de abuso sexual reiterado agravado, en el estado Sonora.

La orden de aprehensión se cumplimentó en coordinación con policías ministeriales de la citada entidad, la tarde de ayer en el cruce de las calles Eduardo Contreras y Benito Juárez de la colonia Dublán en el municipio de Casas Grandes.

Ayer mismo quedó a disposición de la autoridad que lo requería, para ser trasladado por medio de los acuerdos de colaboración interinstitucional existentes.