Inicio » Cae en Casas Grandes señalado de velación en Sonora
Ciudad Juárez

Cae en Casas Grandes señalado de velación en Sonora

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a un masculino de 38 años de edad, que era buscado como probable responsable del delito de abuso sexual reiterado agravado, en el estado Sonora.

La orden de aprehensión se cumplimentó en coordinación con policías ministeriales de la citada entidad, la tarde de ayer en el cruce de las calles Eduardo Contreras y Benito Juárez de la colonia Dublán en el municipio de Casas Grandes.

Ayer mismo quedó a disposición de la autoridad que lo requería, para ser trasladado por medio de los acuerdos de colaboración interinstitucional existentes.

You Might Also Like

You may also like

Papá se logra en el Buen Fin: consola con descuento de 5...

Contenedor fantasma deja un rastro fétido y alarma a comerciantes

Realizan en la UACJ Conferencia-Taller de educación en Jazz

Prometen descuentos… pero no llegan: tiendas esperan hasta el sábado

“Aumentar las franquicias en zona fronteriza en esta época ayuda a la...

Se detienen a dos sujetos acusado de asaltar tienda de conveniencia 

Juárez noticias All Right Reserved.