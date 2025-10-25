Inicio » Cae en operativo hombre con droga y dos armas de fuego
Chihuahua

Cae en operativo hombre con droga y dos armas de fuego

Con el objetivo de disuadir el delito, así como de revisar, verificar y localizar vehículos nacionales o extranjeros con reporte de robo o alteraciones en sus registros, se llevó a cabo un operativo conjunto entre diversas corporaciones en la ciudad de Chihuahua.

En la intervención policial participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional, y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Los agentes también revisaron a personas para verificar si contaban con órdenes de aprehensión vigentes, y se realizaron recorridos por diversas colonias de la ciudad.

En este operativo, en el cruce de la calle Basílica de San Marcos y Avenida Basílica de San Pedro, de la colonia Hacienda de la Flor, se detuvo en flagrancia quien se identificó como Rafael Otón C. U., de 27 años de edad, por posesión simple de narcótico y posesión de arma de fuego.

Se le aseguró lo siguiente:

  • Una bolsa de plástico, con un polvo blanco y fino con las características de la droga conocida como cocaína, con un peso aproximado de 1.4 gramos.
  • Un arma de fuego corta, modelo XD-9, calibre .9mm, de color negro, con un cargador en color plata, que tenía 13 cartuchos útiles.
  • Un arma de fuego en color plata, con empuñadura color marrón con la leyenda “COLT Super .38 Automatic”, con un cargador en color plateado con 4 cartuchos útiles.
  • Cuatro radios de comunicación en color negro, de la marca KSU7.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

