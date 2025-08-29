Inicio » Cae sujeto con cuatro órdenes de aprehensión por delitos contra la salud
Cae sujeto con cuatro órdenes de aprehensión por delitos contra la salud

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión en contra de Carlos Iván B. L., en las que aparece como probable responsable de delitos contra la salud, cometidos en Ciudad Juárez.

La detención de la citada persona de 27 años de edad, se realizó en conjunto con elementos Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), ayer miércoles en las calles Oriente XXI y Cedros del Altiplano, de la colonia Finca Bonita, en Ciudad Juárez.

Al revisar sus antecedentes penales, resultó que es investigado en las causas penales 4562/2023, 4761/2022, 3177/2023, 7908/2022, todas por delitos contra la salud.

El detenido fue puesto a disposición de los Jueces de Control para ser llevado a las audiencias en las que agentes del Ministerio Público formularán imputación en su contra.

