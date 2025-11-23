Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron en flagrancia a quien dijo llamarse Jonathan E. L., por los delitos de amenazas y daños realizados con arma de fuego.

Las víctimas de estos hechos, fueron dos personas de 27 años, así como un bebé de un año y dos meses de edad, cuyas identidades están bajo reserva.

La detención se efectuó la tarde del viernes 21 de noviembre, en la intersección de las calles Bosque Bonito y Progreso, del poblado de Puerto Palomas, del municipio de Ascensión.

Los policías que atendieron el llamado de auxilio, aseguraron al detenido, un arma de fuego tipo revólver .357, abastecida con seis cartuchos útiles, así como un vehículo de la marca Toyota línea Scion, color negro, modelo 2006.

Jonathan E. L., de 32 años de edad, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes por los delitos mencionados.