Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a Regulo P.O., masculino que contaba con una orden de aprehensión en la que aparece como probable responsable de intentar asesinar a su esposa.

La persona detenida de 56 años de edad, es acusada por hechos registrados el día 03 de agosto del presente año, en la localidad del Granizo, sección de Mesa de San Rafael, municipio de Guadalupe y Calvo.

Las investigaciones ministeriales, establecen que Regulo P.O., roció con gasolina a su esposa y le prendió fuego, ocasionándole quemaduras graves en diferentes partes del cuerpo, y la amenazó con hacerle daño a sus hijos si lo denunciaba.

Fue detenido este viernes en la misma localidad en donde se cometió el delito por el que el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia le formulará imputación.