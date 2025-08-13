La Guardia Civil de España desmanteló en Málaga a un grupo criminal que aterrorizaba supermercados usando machetes y fusiles de asalto simulados. La operación, denominada “Guamparas”, culminó con la detención de tres hombres mientras perpetraban un asalto en Coín.

La investigación comenzó en junio, tras un robo violento en un supermercado. Los delincuentes vigilaban los comercios y actuaban en la recta final del horario, momento en que había más efectivo en caja y menos clientes.

Dos de ellos entraban encapuchados, mostrando armas falsas y machetes de gran tamaño para intimidar, mientras un tercero esperaba en un coche con matrículas falsas para facilitar la fuga.

El dispositivo de la Guardia Civil permitió detenerlos en pleno atraco. Se les imputan al menos cuatro robos con violencia e intimidación, además de falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Aunque las armas eran falsas, el impacto psicológico en las víctimas fue real y profundo. La exhibición de machetes y fusiles en lugares concurridos generó pánico y riesgo de reacciones violentas.

Las autoridades incautaron las armas simuladas y otros objetos usados en los asaltos, confirmando que los detenidos estaban detrás de varios robos en la provincia. Los tres están ya en prisión preventiva, mientras la investigación continúa para esclarecer si participaron en más delitos.

