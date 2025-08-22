Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, detuvieron a Héctor Hugo T. G., de 45 años y a Héctor Hugo T. M., por el delito contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La detención se registró en la calle 4ta y Privada de Francisco Portillo de la colonia División del Norte en Ciudad Juárez.

A las mencionadas personas les aseguraron dos armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con sus respectivos cargadores, abastecidos con 06 y 08 cartuchos útiles.

Los detenidos junto con las armas aseguradas, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, autoridad que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.