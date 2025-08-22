Inicio » Caen padre e hijo en posesión de armas de fuego en la colonia División del Norte
Ciudad Juárez

Caen padre e hijo en posesión de armas de fuego en la colonia División del Norte

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, detuvieron a Héctor Hugo T. G., de 45 años y a Héctor Hugo T. M., por el delito contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La detención se registró en la calle 4ta y Privada de Francisco Portillo de la colonia División del Norte en Ciudad Juárez.

A las mencionadas personas les aseguraron dos armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con sus respectivos cargadores, abastecidos con 06 y 08 cartuchos útiles.

Los detenidos junto con las armas aseguradas, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, autoridad que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.

banner

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

You Might Also Like

You may also like

Asesinan a dos a bordo de auto estacionado en el fraccionamiento Complejo...

Trabaja mañana la J+ en conexión de línea de agua potable en...

Instalan cuatro nuevos Puntos Limpios para la disposición final de objetos que...

Encuentran a masculino ahogado en alberca del Deportivo De´Martlub

Sanciona Municipio a yonque que invadió parque y vía púbica

Registra la J+ incremento de usuarios que cumplen con sus pagos; buscan...

Juárez noticias All Right Reserved.