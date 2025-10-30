Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a dos individuos que se identificaron como Francisco David S. C. y Mario S. R., por la posesión de 4.415 kilogramos de una sustancia con las características propias de la cocaína.

La detención efectuada en colaboración con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, se realizó en el cruce de las calles Valle del Sol y Valle de Arareco, de la colonia Valle del Sol, en Ciudad Juárez,

En ese lugar, le marcaron el alto al vehículo de la marca Nissan Altima, color blanco, modelo 2014, que tripulaban los mencionados sujetos y durante la inspección, detectaron que tenían en su poder una maleta en la que transportaban cuatro paquetes confeccionados con fleje plástico y cinta adhesiva que contenían el alcaloide en polvo.

Los detenidos de 37 y 68 años de edad quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes por delitos contra la salud.