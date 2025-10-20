Amazon Web Services (AWS) asegura que la mayoría de sus servicios se ha recuperado ya tras los errores detectados que han provocado incidencias a miles de usuarios en todo el mundo.

La mayor red de servidores en la nube del mundo informó este lunes que está trabajando para lograr una resolución completa del servicio tras la caída que afectó a redes sociales, plataformas de juego, sistemas informáticos, sitios web y aplicaciones de todo el planeta.

De momento, la mayoría de las peticiones a los servicios de AWS deberían estar tramitándose “correctamente”, aunque aún se pueden detectar fallos debido a la acumulación de solicitudes en cola.

Hace una hora, AWS aseguró haber identificado una posible causa del problema, localizada en uno de sus centros de datos de Estados Unidos.

Los errores reportados tuvieron lugar en las instalaciones de AWS de Virginia del Norte, uno de los centros de datos más grandes y antiguos de la compañía, según confirmó la empresa.

Pasadas dos horas desde que se notificara la incidencia, AWS contabilizó un total de 58 servicios afectados, incluyendo uno totalmente interrumpido: la base de datos Amazon DynamoDB.

Precisamente ese servicio y el proceso de comunicación con el centro de datos estadounidense parecen estar en el origen del problema, según los detalles que ofreció AWS en su web.

En Euskal Herria también se reportaron problemas en las plataformas bancarias de BBVA e ING Direct, así como en las de redes como Movistar u Orange.

Asimismo, debido a esta incidencia, el inicio de la venta de entradas de la gira de La Oreja de Van Gogh, previsto para las 12:00, fue retrasado hasta las 16:00.