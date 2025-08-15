Inicio » Califica equipo juarense para el Torneo Nacional de Roller Derby
Califica equipo juarense para el Torneo Nacional de Roller Derby

EditorJRZ
Como parte de los eventos del Sport Fest 2025, concluyeron los playoff de la Sede 1, avalados por la Asociación Mexicana de Roller Derby (AMRD), donde el equipo juarense sigue repuntando.

En la competencia 1 participaron cinco equipos: Minervas, de Guadalajara, Jalisco; Roller Derby, de Monterrey, Nuevo León; Discordias, de Ciudad de México; México City, también de la capital del país y Allstar, de Ciudad Juárez.

Tras los juegos de competencia efectuados durante el segundo fin de semana del Sport Fest, tres equipos fueron los que lograron su pase al nacional, Allstar Juárez, Discordias y México City.

El próximo fin de semana se realizarán los playoff Sede 2 en la Ciudad de México, en el cual otros tres equipos lograrán su pase al Torneo Nacional de Roller Derby a celebrarse en la ciudad de Querétaro, en el mes de Noviembre.

