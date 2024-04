Calurosa bienvenida en Desarrollo Social a la maratonista rarámuri Verónica Palma Cruz

Luego de haber participado en la competencia “The Speed Project”, que consiste en recorrer 540 kilómetros desde Los Ángeles, California hasta las Vegas, Nevada, Verónica Palma Cruz fue recibida con una calurosa bienvenida en la Dirección General de Desarrollo Social, lugar donde trabaja.

Palma Cruz comentó que no esperaba estas muestras de afecto tras haber participado en esta carrera de relevos que llevó a cabo con varias de sus compañeras de la comunidad rarámuri.

Dijo que esta experiencia le ha traído importantes logros, ya que a lo largo del trayecto tuvieron que atravesar por diferentes dificultades, incluso, el poder correr con diferentes climas, sin embargo, pudieron concluir este reto en un lapso de 52 horas con 22 minutos.

“Cuando empezó a llover mucho lo platique con mis compañeras, tuvimos que quitarnos los vestidos y ya no teníamos con que correr; hice que mi compañera que nunca había usado short se quitara el vestido, porque le dije si no te lo quitas no vamos a avanzar”, detalló la corredora rarámuri.

Verónica es madre de familia de dos hijos y cuida de su abuela enferma, sin embargo, sus quehaceres en casa nunca han sido un limitante para poder desenvolverse en las carreas, por el contrario, mencionó que ha sido su familia su principal fuente de inspiración.

“Correr me gusta, siento que eso ya es parte de mí, que siempre me ha gustado y sin ello no puedo estar bien, es muy bueno para la salud, me relaja, me desestresa, es donde yo encuentro el amor propio, algo que a veces me muestra la capacidad que tengo”, afirmó.

Palma Cruz invitó a otras mujeres a llevar a cabo las actividades que les gustan, ya sea algún deporte o pasatiempo, ya que destacó, solo con pasión se podrán cumplir sus sueños y metas.

“Te debe gustar el correr o hacer cualquier deporte, tiene que gustarte o si sientes que no puedes hacerlo debes dejar el miedo, porque si se puede lograr y te das cuenta de la capacidad que tienes de hacerlo”, afirmó.

Palma Cruz, de 34 años de edad, dijo que espera continuar en las competencias, ya que estas le han proporcionado la oportunidad de hacer lo que más le gusta, correr.