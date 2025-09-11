Inicio » Cambian ubicaciones del CAM móvil del JuarezBus para este cierre de semana
Portada

Cambian ubicaciones del CAM móvil del JuarezBus para este cierre de semana

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Operadora de Transporte (OTV), informa sobre modificación en las ubicaciones del CAM Móvil durante este cierre de semana, días en los que se brindará atención a las y los usuarios en los siguientes lugares:

•Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), Campus 1 (exclusivo para personas dentro del plantel), el 11 y 12 de septiembre

•Riberas, en el estacionamiento de un reconocido supermercado ubicado sobre la calle El Porvenir, el 13 de septiembre

Los horarios son jueves y sábado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

banner

En el CAM Móvil es posible adquirir la tarjeta preferencial con un costo inicial de 30 pesos. Además, se resuelven dudas y se brinda orientación sobre el servicio.

Esta tarjeta es el único medio de pago autorizado para abordar el JuárezBus.

You Might Also Like

You may also like

Localizan y destruyen plantío de marihuana y neutraliza artefactos explosivos en el...

Desarrollan Científicos del ICB una alternativa para combatir al mosquito transmisor del...

Asegura Fiscalía Anticorrupción complejo inmobiliario de lujo en Tepoztlán, Morelos

Dictan prisión preventiva mujer por feminicidio y lesiones contra mujer y recién...

Aprueba SEMARNAT que Grito de Independencia se realice en la Megabandera

Llaman a ser parte de la 29ª Carrera de Ciclismo “Chupacabras”

Juárez noticias All Right Reserved.