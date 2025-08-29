La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa a las y los usuarios sobre los desvíos en los recorridos de la Ruta Exprés y la Ruta Parador del BRT-2 y BRT -3, del 29 al 31 de agosto con motivo del festival “Juangabrielísimo 2025”.

La Ruta Exprés tomará desvíos por avenida Vicente Guerrero, avenida De las Américas y avenida 16 de Septiembre antes de reincorporarse a su trayecto habitual.

La Ruta Parador tendrá modificaciones en ambos sentidos, circulando por calles 16 de Septiembre, 5 de Mayo, Honduras e Ignacio de la Peña.

Se recomienda a las y los usuarios anticipar sus traslados y considerar tiempos adicionales durante la etapa final del festival.

Para más información o dudas sobre los cambios de rutas durante el evento del “Juangabrielísimo 2025”, JuárezBus pone a disposición la línea de atención (656) 852 7384 y sus redes sociales.