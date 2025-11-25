Ciudad Juárez, Chihuahua — El campo mexicano “se está muriendo”, advirtió Arturo Rentería, uno de los líderes del movimiento independiente de campesinos y transportistas que este martes intensificó sus protestas en todo el país. El activista aseguró que miles de productores han comenzado a abandonar sus tierras ante la falta de apoyos y políticas públicas que garanticen la rentabilidad agrícola.

Rentería explicó que la crisis se ha profundizado durante las últimas dos administraciones federales, ya que —afirma— no se han implementado programas que permitan sostener la producción de granos básicos y cultivos estratégicos. “El campo ya no aguanta; está desapareciendo. Muchos productores están dejando sus tierras porque no tienen ningún respaldo del gobierno federal”, señaló.

Ante este escenario, el movimiento decidió escalar sus acciones en Ciudad Juárez con la toma de las instalaciones de la aduana en el Puente Libre y en el puente Zaragoza-Ysleta, a manera de presión para que el gobierno federal escuche sus demandas. Rentería calificó esta medida como un “último recurso” para evitar que el sector agrícola colapse por completo.

De acuerdo con el dirigente campesino, las manifestaciones no son exclusivas de Chihuahua: la toma de aduanas, carreteras y cruces internacionales se replica en 26 estados de la República, formando una de las movilizaciones rurales más amplias de los últimos años.

Entre los sectores participantes se encuentran productores de maíz, frijol, caña, aguacate y limón, así como cientos de transportistas que movilizan estos alimentos por todo el país. Todos ellos exigen incentivos, precios de garantía reales y condiciones que les permitan continuar trabajando la tierra.

Rentería afirmó que esperan una respuesta del gobierno federal en el transcurso del día, pero advirtió que ésta deberá ser “una solución concreta”. De lo contrario —dijo— las protestas continuarán “de manera indefinida” en toda la República.